Thesocialpost.it - Zelensky accusa Mosca: “Nessuna risposta alla proposta americana di tregua”

Leggi su Thesocialpost.it

Kiev – Il presidente ucraino Volodymyrha denunciato la mancanza di unaconcreta da parte della Russiastatunitense di un cessate il fuoco incondizionato, lanciando un appello per una reazione più forte da parte della comunità internazionale.Nel suo messaggio seralenazione,ha sottolineato come da troppo tempo lasia rimasta “sul tavolo senza unaadeguata” da parte del Cremlino. “Ci sarebbe già un cessate il fuoco se ci fosse vera pressione sulla Russia”, ha affermato il presidente, rilanciando l’urgenza di una svolta politica che fermi l’escalation.ha poi puntato il dito contro l’intensificarsi degli attacchi, sottolineando come solo nella notte precedente siano stati lanciati 172 droni d’attacco, oltre 100 dei quali Shahed, i velivoli iraniani sempre più centrali nella strategia offensiva di