Zazzaroni lancia la bomba | Se Conte va via scelto il sostituto

Ivanha parlato del futuro di Antoniondo unasul possibileal Napoli: ecco di chi si tratterebbe Ivan, voce autorevole del giornalismo sportivo italiano, non ha peli sulla lingua quando si tratta di dire la sua. Intervenuto a Radio Deejay, ha fatto il punto sulla situazione in panchina del Napoli, con un focus particolare su Antonioe i possibili sviluppi futuri.Un’analisi schietta, perché quando si parla die del Napoli, ogni parola pesa come un macigno., con la sua solita verve, ha messo sul tavolo uno scenario che tiene col fiato sospeso i tifosi partenopei: il tecnico salentino è una colonna portante, ma il calcio, si sa, è un mondo imprevedibile.-Napoli: un matrimonio che funziona, ma fino a quando?Antonioha riportato il Napoli ai vertici della Serie A con una velocità da urlo.