Zangrillo “Il riarmo non è un’alternativa all’industria dell’automotive”

TORINO (ITALPRESS) – “Chi utilizza l’argomento delcomenon ha capito che stiamo parlando di due cose che nulla ci azzeccano. Noi stiamo lavorando sul rilancio del comparto automotive con un confronto stretto con i suoi protagonisti, perché vogliamo comprendere da loro come la politica può aiutare questi settori a rilanciarsi”. Così il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo, a margine del convegno “Il futuropassa da qui” che Forza Italia ha organizzato questa mattina al Museo Nazionalea Torino.L’automotive è un “tema fondamentale per l’economia non soltanto del nostro Paese, ma di tutto il continente. L’automotive rappresenta una parte significativa del Pil europeo, è un settore che sta attraversando una fase di trasformazione profonda, in un contesto geopolitico particolarmente complesso.