Iltempo.it - Zaia: Terzo mandato? Inaccettabile dire che c'è blocco per evitare che si crei centro di potere

(Agenzia Vista) Padova, 29 marzo 2025 “A me può andar bene qualsiasi ragionamento ma, e questo lo dirò fino alla fine, èche si dica che esiste ildi mandati per un Governatore perché si crea undi. E' come dare degli idioti ai cittadini.” Così il Presidente della Regione Veneto Lucadurante il suo intervento alla terza e ultima tappa precongressuale della Lega “Tutto un altro mondo. Tutta un'altra efficienza, la sfida dell'Autonomia”. Courtesy: Youtube Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev