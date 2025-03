Agi.it - Zaia: "Sul terzo mandato attendiamo in silenzio", il voto in primavera "non è una furbata"

AGI - Sul"dobbiamo essere rispettosi e attendere in ossequioso, visto e considerato che c'è questa impugnativa da parte del Governo rispetto alla legge campana". Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca, a margine di un evento precongressuale della Lega a Padova. "I temi sono due: la costituzionalità e la legittimità della legge campana da un lato, e dall'altro lato la costituzionalità o incostituzionalità del blocco dei tre mandati a livello nazionale. Cercheremo di capire come risponderà la Consulta". Le elezioni regionali e il nodo giuridico Quanto alla data delper le Regionali, "non c'è nessuna novità", assicura. "Non è unaper spostare le elezioni. È oggettivamente un problema giuridico perché la legge regionale dice che in Veneto si può votare solo nella tornata primaverile, la legge nazionale che si deve andare a votare entro 60 giorni dalla scadenza dei cinque anni.