Juventusnews24.com - Yildiz vuole battere l’ennesimo record: con un gol in Juve Genoa eguaglierebbe quel bianconero. Il dato che carica il turco

di RedazionentusNews24: la statistica da eguagliare in vista di, tutti i dettagli Kenandovrebbe partire titolare inalla prima di Igor Tudor sulla panchina bianconera: con un gol potrebbe eguagliare Moise Kean ed entrare sempre di più nella storia del club.STATISTICA – «Con una rete Kenan(sei)Moise Kean (sette) come giocatore con più reti segnate con lantus nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A prima di compiere 20 anni».Leggi suntusnews24.com