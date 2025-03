Juventusnews24.com - Yildiz MVP in Juve Genoa, il turco gasa così: «Sono davvero felice, vi dedico il gol. Adesso…» – VIDEO

di RedazionentusNews24MVP in, ilsui social: ilcon tutte le dichiarazioni del talentoUn gol decisivo e che regala tre punti con una giocata incredibile: Kenanè il migliore in campo nella vittoria dellacontro il. Sui canali social del club bianconero, è stato pubblicato ile le parole del numero 10 dopo la vittoria e la grandissima rete.?? A message from this evening's standout ?? pic.twitter.com/qHgkhS6adE—ntusFC ???? (@ntusfcen) March 29, 2025MESSAGGIO – «Ciao tifosi dellaper la vittoria di oggi. Il gol di oggi è dedicato a voi, andiamo verso il prossimo match. Ci vediamo».Leggi suntusnews24.com