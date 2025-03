Yildiz-Motta succede il finimondo | clamoroso retroscena

Leggi su Sportface.it

Esonero, spunta untra l’allenatore italo-brasiliano e Kenan: la ricostruzione.La stagione 2024/25 sarà un’annata calcistica che i tifosi della Juventus ricorderanno a lungo per ciò che si è visto nel corso della gestione. Il mister italo-brasiliano non è riuscito a trasmettere al gruppo di giocatori le proprie idee e si è ritrovato a fare i conti con il proprio destino. La società ha preferito sollevargli l’incarico di allenatore della prima squadra ed al suo posto è subentrato Igor Tudor, già alla Juve nel 2020/21 come vice di Andrea Pirlo.Ad aver fatto discutere sono state alcune scelte da parte die di formazione e di gestione del gruppo. I tagli fuori di gente esperta e vincente come Danilo e di qualità come Fagioli, sono stati decisivi durante il corso dell’anno e le due pesantissime sconfitte contro Atalanta e Fiorentina hanno condotto Cristiano Giuntoli a virare su un altro profilo.