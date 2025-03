Game-experience.it - Xenoblade Chronicles X Definitive Edition, la recensione: a scuola di remastered

Mancava solo lui nella collezione della saga RPG Monolith presente adesso per intero su Nintendo Switch, e finalmente, dopo anni di attesa, è arrivato:X, ovviamente in “” rimasterizzata magnificamente nell’estetica e nella tecnica, come solo Nintendo pare saper fare con costanza e metodo per ogni suo porting. Se non avevate provato l’enorme opera di Monolith Software sul “paddone” di Wii-U, fidatevi: il salto generazionale si sente eccome, e rende pienamente giustizia al titolo, alla sua trama e al suo gameplay. Affine a quello della serie di cui fa parte, certo, ma con alcuni elementi indipendenti e identitari che motivano l’entusiasmo dei fan alla notizia della pubblicazione su Switch.Cos’èX?Anzitutto urge un riassunto, per chi nell’epoca d’oro di Wii U (la prima casa di X) fosse passato “alla concorrenza”, o semplicemente non era riuscito a mettere le mani sul titolo Monolith: cos’èX, e come si inserisce nella lore o nella continuità della saga? Risposta breve, per rassicurare chi non abbia intenzione di passare attraverso altre tre lunghe (per quanto magnifiche) esperienze ludiche (1, 2 e 3): X è un titolo autonomo rispetto agli altri giochi della serie e non è direttamente collegato alla loro lore principale.