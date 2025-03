Game-experience.it - xAI di Elon Musk ha acquisito ufficialmente X (ex Twitter) sempre di Elon Musk

Pochi anni dopo aver acquistatoper 44 miliardi di dollari ed averlo trasformato in X,ha annunciato un’altra mossa strategica: la sua azienda di intelligenza artificiale, xAI, haX. L’operazione, avvenuta attraverso una transazione interamente azionaria, attribuisce a X un valore di 33 miliardi di dollari, inclusi 12 miliardi di debito, mentre xAI è stata valutata 80 miliardi di dollari.ha dichiarato che l’integrazione tra le due aziende permetterà di creare esperienze più intelligenti e significative per miliardi di utenti, accelerando il progresso umano.Il magnate sudafricano ha sottolineato che i futuri di xAI e X sono “intrecciati”, e che la fusione consentirà di combinare dati, modelli, potenza di calcolo, distribuzione e talento in un’unica realtà.