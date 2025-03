Zonawrestling.net - WWE: Tiffany Stratton ha ricavato qualcosa di positivo dall’intervista doppia con Charlotte Flair

La scorsa settimana, durante la puntata di SmackDown trasmessa da Bologna, è andato in scena un’intervistatra. È stato un faccia a faccia a tratti impietoso per la campionessa WWE, che si è trovata in difficoltà di fronte alla prepotenza verbale della più quotata rivale che in diversi momenti ha proprio impedito adi parlare. Un confronto che ha fatto molto discutere fan e addetti ai lavori nei giorni seguenti, con una critica comune sul fatto che la campionessa sia apparsa troppo debole di fronte la Queen della WWE.“Ho imparato”Ieri sera a Londranon sono venute a contatto, ma la campionessa ha avuto modo di parlare della sua futura rivale a WrestleMania in un’intervista backstage. La brava Jackie Redmond ha subito chiesto aun commento su quanto accaduto la scorsa settimana e sul fatto che in molti si siano espressi sul confronto.