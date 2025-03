Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns raggiunge un traguardo leggendario a WrestleMania

Leggi su Zonawrestling.net

ha appena fatto la storia di. di nuovo.continua a scrivere la storia di. Con la sua partecipazione ufficialmente confermata per il Main Event della Night 1 di41 in un Triple Threat Match contro CM Punk e Seth Rollins,ha raggiunto ildel suo decimo Main Event ae il sesto consecutivo.Ecco un riepilogo dei suoi precedenti Main Event:31 vs. Brock Lesnar32 vs. Triple H33 vs. The Undertaker34 vs. Brock Lesnar (di nuovo)37 vs. Edge & Daniel Bryan38 vs. Brock Lesnar (di nuovo)39 vs. Cody Rhodes40 Night 1 vs. Cody Rhodes & Seth Rollins40 Night 2 vs.