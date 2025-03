Zonawrestling.net - WWE: Rey Fenix debutterà nel prossimo SmackDown

Stavolta ci siamo, l'attesa sta per finire, Rey sta per debuttare finalmente in WWE. Dopo la notizia di settimana scorsa, dove è stato riportato da Fightful Select che avesse firmato per la WWE e le precedenti due vignette andate in onda a, che ritraevano un luchador uguale in tutto e per tutto a; stavolta la terza vignetta lo conferma. Apparsa oggi a del 28 Marzo, mostra la grafica con il nome: Rey e la data del debutto, il, il 4 Aprile. Il suo futuro è certificato, sarà a. Rimarrà separato da suo fratello Penta, che invece appare a Raw. In AEW dal 2019 al 2025, Rey ha vinto gli AEW World Tag Team Championships e i ROH World Tag Team Championships con suo fratello Penta El Zero Miedo (ora solo Penta).