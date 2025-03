Zonawrestling.net - WWE: L’India nel futuro, Nick Khan annuncia un PLE entro il 2027

Grandi manovre internazionali: il mercato indiano al cdei piani WWEIl mercato indiano rappresenta una priorità assoluta per la WWE, tanto che il presidenteha appena confermato l’organizzazione di un Premium Live Event nel paese asiaticoi prossimi due anni.In un’intervista rilasciata all’Hindustan Times,ha svelato i piani della compagnia per espandere ulteriormente la propria presenza in India, un territorio considerato strategico anche dal nuovo partner mediatico Netflix.“Stiamo pianificando il 2026 e ilproprio adesso,” ha dichiarato. “In uno dei nostri primi incontri dopo la firma dell’accordo con Netflix, ci hanno spontaneamente consegnato una lista dei loro mercati prioritari, conin cima alla classifica.”Netflix e WWE: una partnership strategica per il mercato indianoIl debutto della WWE su Netflix in India è fissato per martedì 1° aprile, dopo una lunga permanenza su Sony Sports Network (ex TEN Sports) iniziata nel lontano 2002.