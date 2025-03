Zonawrestling.net - WWE: Le vere motivazioni dietro la nuova categoria “Immortal Moment” nella Hall of Fame

La” della WWE per la classe dellaof2025 potrebbe sembrare una novità, ma l’ispirazione non arriva da Stamford. Nell’episodio di SmackDown del 28 marzo, la WWE ha sganciato la bomba annunciando che il leggendario scontro tra Stone Cold Steve Austin e Bret “Hitman” Hart a WrestleMania 13 sarà il primo match a entrareofsotto questa. L’iconico “I Quit” match del 1997 è spesso considerato ilo che ha lanciato Austin verso la superstardom e trasformato Hart in un heel, grazie all’indimenticabile scena in cui Austin perse i sensiSharpshooter senza mai cedere.L’ispirazioneladellaof? La UFCMa perché proprio ora? Perché creare un’interaofsolo per un match? Secondo Dave Meltzer, nel suo ultimo Daily Update, la WWE ha preso in prestito il concetto dalla UFC.