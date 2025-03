Zonawrestling.net - WWE: Jacob Fatu rovina la festa a Strowman, LA Knight rimane campione a SmackDown

LAe Braunsi sono affrontati nellodi oggi, 28 Marzo, tenutosi a Londra, in un match valido per lo United States Championship, vediamo come è andata.Il match I due uomini camminano in tondo prima di entrare in clinch,inizia a prendere il sopravvento ma il suo avversario lo manda a terra con un colpo deciso.porta ilall’angolo per una carica, mariesce a mandarlo oltre la corda superiore, facendolo finire all’esterno.allora esce dal ring, ma viene colpito duramente dacon un big boot, riprendendo così il controllo, mentre assistiamo ad un rapido commercial brake.riporta ildentro al ring, sale sul paletto per colpirlo con dei pugni mareagisce e ribalta la situazione con alcuni pugni a sua volta.