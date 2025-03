Zonawrestling.net - WWE: I tempi migliori sono già alle spalle ?

Sapete il detto “Il cavallo buono si vede a lunga corsa” ? Lo si declama quando il giudizio su un evento viene espresso, frettolosamente, dopo solo le prime battute, non tenendo conto di quanto possa incidere il futuro, in maniera a volte anche decisiva, su un processo. La WWE targata TKO, o per meglio dire la WWE di Triple H, ha battuto innumerevoli record in questi primi 3 anni di regno; Numero di sold out delle arene, accordi miliardari con piattaforme streaming, contratti televisivi, indici di gradimento, visualizzazioni sui social. Sotto tutti gli aspetti, questo nuovo modo di proporre il wrestling, ha ottenuto un consenso pressoché globale. Tuttavia, come accade spesso, ogni tendenza descrive una curva del successo, dove inizialmente si alza raggiungendo un picco dopo il quale, con una costanza quasi inevitabile, la curva discende, incontrando i primi fallimenti e le prime titubanze.