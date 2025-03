Zonawrestling.net - WWE: Dopo il faccia a faccia a SD, sui social prosegue il confronto tra Charlotte Flair e Jade Cargill

Pochi secondi per un’istantanea che in futuro potrebbe assumere un grande significato. Non è un mistero che da quandoha firmato per la WWE per lei si sono ipotizzati grandi feud con le più importanti Superstar della divisione femminile. Nel breve futuro sarà impegnata contro Naomi a WrestleMania, ma subitoè facile pensare al tanto atteso feud con Bianca Belair. Da ieri sera però molti fan hanno provato a viaggiare verso un futuro ancora più lontano, magari la prossima WM, dove The Queen e The Storm potrebbero ritrovarsi una contro l’altra sul ring e per scatenare tutto ciò, come detto, sono bastati pochi secondi.“Già ne parlano tutti”Ieri seraè stata impegnata contro Michin per un match 1vs1. Prima del match però Naomi ha deciso di aggredire sia Michin e B-Fab che la accompagnava,che le due avevano espresso sostegno anel backstage.