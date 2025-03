Zonawrestling.net - WWE: CM Punk in lacrime per il main event di WrestleMania ma non è quello il “favore” promesso

La firma del contratto svela che il Triple Threat chiuderà lo show, malascia tutti col fiato sospesoLa puntata di SmackDown dalla O2 Arena di Londra si è conclusa con un’importante firma del contratto che ha riservato più di una sorpresa ai fan.Il sogno di una carriera finalmente realizzatoCMand Paul Heyman both tearing up aftergets to officially be in his firstWHO IS CUTTING ONIONS #SmackDown pic.twitter.com/6TW8u1rw8f— Public Enemies Podcast (@PublicEnemiesHQ) March 28, 2025 Il segmento finale dello show ha visto CM, Roman Reigns e Seth Rollins riuniti sul ring per firmare ufficialmente il contratto per il loro Triple Threat Match a. Durante l’incontro, Paul Heyman ha fatto una rivelazione che ha cambiato tutto: il loro match chiuderà lo show.