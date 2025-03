Game-experience.it - Wreckfest 2, l’anteprima: scontrarsi è bello

Per definizione il divertimento porta la nostra mente altrove, senza restare ancorata alla vita reale e alle sue mille difficoltà. Se quindi è piuttosto illegale, oltre che pericoloso e doloroso, prendere la propria auto e schiantarsi contro altre persone con le stesse voglie, per fortuna c’è il mondo virtuale di2 a risolvere il problema con una manciata di euro (per ora).La distruzione che ci piaceL’Early Access di2 butta subito nella sua esperienza di guida grazie alla modalità di gioco rapido. In questa fase sembra ripetere sempre e solo un circuito dove fare slalom tra i rottami di una discarica, ma è al tempo stesso il terreno ideale per sperimentare il modello di guida e cominciare ad essere degli autentici pericoli su 4 ruote. La costruzione a 8 del tracciato costringe a essere molto attenti nell’incrocio:contro gli avversari è un attimo, guarda caso proprio quando si è in prima posizione.