Zonawrestling.net - WIVA: Info & Card finale “Rebirth 2025”

Leggi su Zonawrestling.net

Lee ladi “”, in programma questa Domenica a Reggio Emilia:Domenica 30 Marzo – Reggio EmiliaCentro sociale Tricolore – Via Vasco Agosti 6Inizio Ore 18.00 – Biglietti Online QUICampione d’ItaliaSteven Strike (c) Vs Jacob3-Way Match for Campione delle RegioniRocco Gioiello (c) Vs Corvo Bianco Vs Luke ZeroCampioni di CoppiaMakro Diamond; Walter Ego (c) Vs Gabriel Grip; Ricky EagleDomiziana Roy Vs DajanaConte McStevenson Vs MariosoftUrsus Vs Mr. Quinn