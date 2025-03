Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, attenta ai grandi vecchi di Livorno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Meglio non fare tabelle quando il campionato volge al termine perché ormai si sa che ad ogni giornata escono fuori sorprese, a volte anche eclatanti. Così, se è immediato affermare che le prossime due partite sono le più facili sulla carta delle ultime cinque che attendono lada qui al 27 aprile, l’arrivo didomenica alla Vitrifrigo Arena merita tutto il rispetto possibile, nonostante si trovi a 14 punti di distanza in classifica dalla Carpegna Prosciutto. Perché la formazione labronica, passata da un mesetto sotto le cure di coach Gennaro Di Carlo, rappresenta una piazza che si è riaffacciata all’A2 dopo un tempo lunghissimo - 33 anni - e non ha nessuna intenzione di perdere nuovamente il privilegio di poter disputare un campionato che inizia comunque con la lettera A. "Ci attende una sfida difficile contro una squadra solida e con gerarchie molto chiare, che presenta giocatori di livello e di grande talento, anche se in chiusura di carriera - avverte il vice biancorosso Giacomo Baioni -.