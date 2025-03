Lapresse.it - Voto di scambio, Colosimo: “Tema preoccupante, dovremmo fare di più”

Ildei rapporti tra criminalità e politica “è purtroppo molto pressante e anche molto, perché io almeno una volta al mese devo chiedere carte suldi. Questo accade continuamente, più o meno in tutte le regioni“. Lo ha detto Chiara, presidente della Commissione parlamentare Antimafia, all’indomani dell’arresto bis di Franco Alfieri, ex presidente della Provincia di Salerno ed ex sindaco di Capaccio Paestum, per presuntodipolitico-mafioso. “Credo che su questo noimolto di più. Parlo come esponente politico: credo che su questo noifinalmente mostrare il volto irreprensibile, cosa che in alcuni casi purtroppo non accade”, ha aggiuntoa Napoli per ‘Aura Neapolis’, festa del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia.