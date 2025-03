Von der Leyen | Readiness 2030 è una chance per l’Italia L’Ucraina deve diventare un porcospino d’acciaio

Leggi su Open.online

Tutti vogliamo la pace. Ma è necessario essere forti per mantenerla e proteggerla. Ursula von derrilascia un’intervista al Corriere della Sera per parlare di, ovvero il piano per il riarmo dell’Unione Europea. E dice cheavrà vantaggi, Mentreessere trasformata in uncompletamente indigesto per qualsiasi tipo di invasore». Secondo la presidente della Commissione Europea l’Europa «è sempre stata e sarà sempre un progetto di pace. Il pianocopre un ambito più ampio, che guarda le diverse dimensioni della sicurezza e gli strumenti per mantenere la pace. Questo è l’approccio principale», sostiene nel colloquio con Francesca Basso.Von derdice che «Da medico posso affermare che “prevenire è meglio che curare” (lo dice in italiano, ndr ).