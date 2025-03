Lapresse.it - Von der Leyen: “Piano per la difesa Ue è una chance per l’Italia”

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der, crede che il‘Readiness 2030‘ per l’aumento degli investimenti nellain Ue porterà benefici all’economia italiana. “Readiness 2030 è un massicciodi investimenti in innovazione, in ricerca e sviluppo, in startup innovative. Ene trarrà un grande beneficio, perché ha una base industriale dellamolto rinomata e forte. È un programma di investimenti che aumenterà la prosperità. E questo va a vantaggio dell’economia e della società italiane, ma anche delle infrastrutture al servizio delle persone, come gli ospedali”, ha detto la leader dell’esecutivo comunitario in un’intervista al Corriere della Sera.Von der: “Grande opportunità per l’industria italiana”“Avete giganti dell’aerospazio come Leonardo, e imprese navali innovative come Fincantieri.