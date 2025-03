Iltempo.it - Von der Leyen: "Meloni ha un ruolo importante, positivo il legame con Trump"

Giorgiasi conferma una leader di larghe vedute. Anche agli occhi di Ursula von der, che la definisce "forte e appassionata" e riconosce il "molto" della presidente del Consiglio "a livello europeo". Se ieri, concedendo un'intervista al Financial Times, la premier aveva offerto la sua visione sul piano della politica estera bollando come "infantile e superficiale pensare di scegliere tra Donalde l'Unione europea", oggi è proprio la presidente della Commissione europea a fare chiarezza sultra l'Italia e gli Stati Uniti. Il rapporto "diretto" tra l'attuale inquilino della Casa Bianca e"penso che sia molto. Più legami ci sono tra le due sponde dell'Atlantico, meglio è", ha affermato in un lungo colloquio con il Corriere della Sera.