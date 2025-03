Ilcampoonline.it - Volontariato e futuro: ricambio generazionale complesso

Un’indagine della Fondazione Casa delcon il patrocinio della Fondazione CR Carpi ha analizzato lo stato delle realtà dia Carpi, Novi e Soliera.L’83% delle associazioni esiste da oltre 10 anni, evidenziando un radicamento forte ma anche difficoltà nel.Le principali aree d’intervento sono:Welfare e sociale (43%)Sanità e disabilità (24%)Ambiente e cultura (24%)Il 53% delle associazioni ha meno di 30 soci e il 23% ha difficoltà a trovare risorse per finanziarsi.I risultati mostrano che ilnecessita di innovazione, con un 51% delle realtà già attive in processi di trasformazione. Servono nuovi strumenti di finanziamento e maggiore digitalizzazione per affrontare le sfide future.Tra gli elementi che rappresentano insieme una sfida e un’opportunità, dunque, la complessità crescente, che vede gli enti dover occuparsi degli adempimenti del Codice del Terzo Settore e alla gestione economica, con la necessità di dover sperimentare nuove forme di finanziamento (come crowdfunding, sponsorizzazioni e raccolta fondi), la richiesta di volontari che posseggano competenze significative e, a volte, specialistiche, per erogare servizi ad alto valore aggiunto e, nel, la ristrutturazione delle forme attraverso cui i volontari attuali e potenziali si dedicano al, che è sempre più flessibile, legato al riconoscimento delle capacità che si possono portare all’interno di un’associazione, attento all’impatto sociale delle attività e desideroso di essere in rete con le altre realtà del territorio e non solo.