Volley gara-2 semifinali Scudetto A1 Femminile 2025 | Novara e Scandicci cercano il pari in casa

Tutto pronto per-2 delledei Playoffdella Serie A12024/di. Nella prima sfida non c’è stata storia, con Prosecco Doc Imoco Conegliano e Numia VeroMilano che hanno dominato tra le mura amiche. Visto il risultato di-1 è naturale pensare che venete e meneghine possano portarsi sul 2-0, ma Igor Gorgonzolae Savino Del Benenon partono certo battute, anzi. Nel secondo atto si ricomincia da zero e si invertono i campi: piemontesi e toscane sono pronte sfruttare il sostegno del proprio pubblico per pareggiare i conti. I tifosi sono pronti a spingere le proprie beniamine in palazzetti già sold-out per le sfide non decisive, ma sicuramente importanti per indirizzare le serie che definiranno le due squadre finaliste.SERIE A12024/: FORMULA E REGOLAMENTO, STAGIONE DEI CLUB 2024/: TUTTE LE DATEUN 2024 DA RICORDARE: FINALMENTE L’ORO OLIMPICO E TANTI TROFEI CON I CLUBvuole rialzare la testa contro MilanoSulla carta era la semifinale più equilibrata, tra le due formazioni che si sono giocate secondo e terzo posto della regular season fino all’ultima giornata.