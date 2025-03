.com - Volley femminile B1 / Riccione passa al Palatriccoli al tie break, la Pieralisi esce a testa alta

Leggi su .com

Cinque set combattutissimi, tre dei quali terminati ai vantaggi. Lada un confronto di altissimo livello contro la formazione romagnola alla sua ottava vittoria consecutiva JESI, 29 marzo 2025 –Jesi al tie. Gara combattutissima per tutti e cinque i set disputati.Nel primo le jesine conquistano il set-ball sul 24-20 ma le romagnole impattanbo e vincono ai vantaggi 28-30. Nel secondo set ancora gara in equilibrio e questa volta ai vantaggi vince Jesi: 28-26. Spettacolo ed emozioni proseguono nel terzo parziale (8-8). Lariad allungare sul 14-9, è più precisa in attacco delle avversarie e difende il suo vantaggio con gli artigli: 17-13.difende tanto ma va spesso fuori giri sotto rete: 20-14. Le jesine sono attente (23-19) anche quando sul finale le avversarie sembrano riavvicinarsi: Castellucci conquista il set-ball e Peretti chiude con un gran muro.