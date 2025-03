Volley donne playoff Serie A1 | cade l’imbattibilità di Conegliano Novara domina gara-2

Leggi su Sportface.it

Incredibile a. L’Igor Gorgonzola-2 delle semifinali deiscudetto diA1 difemminile e faredi. 25-19 25-20 25-23 il punteggio in favore delle ragazze di Lorenzo Bernardi, che fermano ladi 50 vittorie consecutive del Dream Team allenato da Daniele Santarelli. Protagonista assoluta Tatiana Tolok (26 punti), ma prova di squadra spaziale per le Zanzare La schiacciatrice russa, schierata da opposta, chiude con 26 punti (3 ace, 2 muri) a referto e con il premio, più che meritato, di Mvp del match. Bene anche Lina Alsmeier, banda tedesca perfetta in ricezione (46% di efficienza) ed esiziale in attacco (42%), nonché autrice di 12 punti. Alla Prosecco Doc non bastano invece i 20 punti (con 5 murate) di Isabelle Haak, complice il sabato decisamente complesso della coppia Gabi-Zhu.