Voleva soccorrere un animale ferito 20enne travolta e uccisa mentre attraversa la strada | è caccia al pirata della strada

unla ragazza di 20 anni morta la notte scorsa, alle 2.30 circa, dopo essere statada un’autoa Lurago Marinone, in provincia di Como. La ragazza era in auto con il suo fidanzato, quando hanno deciso di accostare dopo aver visto unsull’asfalto, probabilmente investito poco prima.Nel tentativo di raggiungere l’per capire se fosse ancora vivo, la ragazza hato la. A quel punto è stata sda un’auto che arrivava a forte velocità. La ventenne è stata trascinata per qualche metro. Il conducente dell’auto che l’ha investita è scappato senza prestare soccorso. La ragazza è stata portata in elicottero all’ospedale Sant’Anna di Como, dove è morto poco dopo l’arrivo.L'articolounla: èalproviene da Open.