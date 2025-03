Juventusnews24.com - Vlahovic Juve al capolinea? Dall’ombra di Osimhen a un rinnovo che non arriva: cosa filtra sul futuro del serbo

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24aldia unche nonsuldel, in scadenza di contratto nel 2026L’avventura di Dusanallapotrebbere alal termine di questa annata. Se prima con Thiago Motta lo scenario era praticamente scontato, con Tudor che lo ha rimesso al centro del progetto ci sono certamente meno certezze in tal senso.Tuttavia la sensazione è che in casa bianconera abbiano già scelto come agire. Ildelnon è mai entrato nel vivo e così nonostante il cambio in panchina l’addio è altamente probabile, con Giuntoli che vorrebbe puntare suin uscita dal Napoli per il. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.Leggi suntusnews24.com