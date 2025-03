Lanazione.it - Vivaio distrutto dalla frana. Una gara di solidarietà

Tantae raccolte fondi avviate per soccorrere l’azienda Drovandi cactus di Forrottoli in difficoltà: dopo la disastrosache si è abbattuta sulnella notte di venerdì 14 marzo, l’azienda eccellenza nella produzione di piante grasse adesso è distrutta. Le sue serre sono finite sotto una colata di fango, e a causa della rovinosaanche la casa di Paolo Drovandi è stata dichiarata inagibile. In tanti si sono prodigati nei giorni scorsi per dare il proprio contributo economico per risollevare le sorti della ditta. Ci sono anche tante persone che cercano di aiutare in altro modo, andando a dare una mano a levare il fango, oppure mettendo a disposizione quello che possono. Una mobilitazione che ha commosso il vivaista così duramente colpito dall’evento meteo che ha percosso in più punti la collina di Quarrata, dove quella di Forrottoli è la ferita più grave.