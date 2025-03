Sport.quotidiano.net - Vivaio Ascoli, in campo soltanto . Primavera e Femminile

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il prossimo fine settimana delrisulterà essere meno ricco di gare rispetto al solito. Gli under 17, 16 e 15 rispetteranno un turno di riposo, mentre a scendere sarannolae la prima squadra. Il cammino dei ragazzi di Ledesma prosegue con l’attuale terzo posto in classifica (45 punti) che sta vedendo l’tentare l’inseguimento non tanto nei confronti della capolista Frosinone (52), quanto sul Napoli attualmente secondo (46) per un solo punto. Il prossimo appuntamento di oggi pomeriggio alle 15 allo stadio comunale Gubbiotti di Narni quindi vedrà lasfidare la Ternana che, a sua volta, insegue staccata di una sola lunghezza (44). In palio ci sarà sicuramente il terzo piazzamento che il Picchio proverà a difendere e magari migliorare, ma in questo secondo caso solo qualora il Napoli non dovesse vincere in casa col Pescara.