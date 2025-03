Ilgiorno.it - Vittorio Brumotti guida turistica d’eccezione: mostra le bellezze di Pavia, rigorosamente in bici

, 29 marzo 2025 – Ha inforcato lacletta in Borgo Ticino ed è partito con la sua telecamera perre ledella città.d'eccezione perche questo pomeriggio è stata raccontata da, conduttore televisivo e ciclista italiano, campione di bike trial che spesso smaschera spacciatori impegnati a vendere stupefacenti. Smessi i panni di chi denuncia i pessimi comportamenti, le opere incompiute e quello che non funziona, il campione che per dieci volte è entrato nel Guinness dei Primati grazie a notevoli imprese sportive, si è concentrato sulla bellezza. Il Borgo Ticino dove un tempo vivevano le lavandaie oggi ricordate simbolicamente da una statua che le rappresenta e poi il Duomo, San Michele in cui è stato incoronato Federico Barbarossa, il castello visconteo con i suoi giardini, ma anche le torri e i vicoli del centro sono stati protagonisti del video girato che farà il giro del mondo portando ovunque il patrimonio artistico di una città poco conosciuta dai turisti.