Visite guidate degli studenti nei luoghi storici

L’istituto superiore "Remo Brindisi" di LidoEstensi è stato protagonista come guida turistica nelle Giornate FAI di Primavera, che nello scorso week-end hanno consentito di conoscere alcuni dei più importanti e suggestividella città lagunare. Glidell’indirizzo Tecnico-economico per il Turismo e del percorso Accoglienza turistica, insieme alla Delegazione FAI (Fondo Ambiente Italiano) di Comacchio e ai volontari, hanno accompagnato tantissimi turisti in un affascinante itinerario turistico alla scoperta di Comacchio. La Chiesa ex San Carlo/Mulino Bingozzi, l’Azienda Valli e le sale storiche del Museo dei Marinati sono stati il patrimonio storico e culturale valorizzato dall’entusiasmo e dalla preparazione, preparati nel loro percorso formativo dai docenti Ciminà e Mariotti (Accoglienza Turistica), Tisato (Arte) e Chendi (Inglese).