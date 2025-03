Ilrestodelcarlino.it - Virus, le nuove emergenze sanitarie: dengue, aviaria e resistenza agli antibiotici

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 29 marzo 2025 –, influenza, ma anche infezioni respiratorie e sessualmente trasmesse sono ledi fronte alle quali il sistema sanitario italiano si troverà di fronte in un futuro molto prossimo, in alcuni casi già presente. Tumore al colon retto, pochi screening: “Ma è tra i più frequenti” LaTra iemergenti e ri-emergenti in grado di causare malattia nell’uomo ilè uno tra i più insidiosi. Si tratta di un Arbotrasmesso all’uomo dalle punture delle zanzare tigre (non c’è trasmissione diretta da uomo a uomo). Nel 2024 in Emilia-Romagna su 615 casi sospetti, l’infezione daè stata confermata in 97 pazienti. Nella maggior parte dei casi si trattava di infezioni importate, probabilmente contratte nel corso di viaggi in territori a circolazione endemica/pandemica come l’America Latina, il Sud-Est Asiatico e il Pacifico Occidentale).