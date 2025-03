Sport.quotidiano.net - Virtus, l’Alba di un nuovo giorno. Finamente ritrova triple e sorrisi

ALBA BERLINO 64BOLOGNA 108 ALBA BERLINO: Spagnolo 2, Hermannsson 8, Bean 6, Baker III 8, Schneider 4, McCormack 4, Procida 4, Thomas 11, Rapieque 9, McDowell-White 2, Delow 6, Mattisseck. All. Calles. SEGAFREDO BOLOGNA: Pajola 11, Cordinier 9, Clyburn 14, Polonara 16, Shengelia 15, Akele 6, Zizic 13, Hackett 6, Morgan 5, Belinelli 10, Holiday 3. All. Ivanovic. Arbitri: Nedovic, Ryzhyk, Balak. Note: parziali 15-27; 33-62; 44-87. Tiri da due: Alba 17/40;31/35. Tiri da tre: 5/33; 11/23. Tiri liberi: 15/21; 13/14. Rimbalzi: 33; 37. BERLINO (Germania) Servono tre indizi – Agatha Christie insegna – per fare una prova. Laa Berlino ne mette in saccoccia due: torna a vincere in Eurolega dopo settanta giorni (ultimo blitz ancora in Germania, il 17 gennaio, a Monaco, poi nove sconfitte di fila) e lascia definitivamente l’ultimo posto di questo torneo al