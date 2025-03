Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna, Tucker all'Aek Atene

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 29 marzo 2025 - Adesso è ufficiale lacede Rayjonall'Aek. La notizia che appariva ormai certa da giorni, è stata confermata oggi pomeriggio dalla stessa società bianconera che ha ufficializzato la cessione del giocatore americano al club di. Dopo l'epurazione delle scorse settimana, mancava in effetti solo l'ufficialità di un rapporto ormai chiuso. Ufifcialità che arrivata dopo la sfida di Berlino con l'Alba e alla vigilia del confronto di lunedì con Reggio Emilia. Doporimane ancora in bilico la situazione Grazulis, con il lungo lettone anch'eglio sul mercato e che non rientra nei piani di coach Dusko Ivanovic e della società. Ecco il comunicatoPallacanestroS.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con AEK Basketball Club per la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive dell’atleta Rayjon