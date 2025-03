Udinetoday.it - Violenza in zona stazione, "per la maggioranza di centro sinistra va tutto bene"

Leggi su Udinetoday.it

“Ieri in Commissione, convocata su richiesta di tutta l’opposizione con lo scopo di affrontare i gravi episodi diavvenuti in città, né l’assessore Gasparin né l’assessore Toffano hanno speso una sola parola in merito agli ultimi fatti di cronaca, come l’ennesimo accoltellamento avvenuto.