Juventusnews24.com - Vieira a DAZN: «Meritavamo un punto, dobbiamo credere di più nelle nostre qualità. Malinovskyi? Vi spiego l’esclusione»

di Redazione JuventusNews24: le dichiarazioni post partita dell’allenatore del Genoa. Così dopo il ko sul campo della JuventusPatrickha parlato ai microfoni dinel post-partita di Juve Genoa: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.ESCLUSIONE– «? Ha avuto due giorni di febbre e ha fatto solo un allenamento con la squadra, non volevamo rischiarlo dall’inizio. Onana con Frendrup e Masini ha fatto benissimo. Sono contento della organizzazione e personalità, abbiamo fatto una partita che può servire per il futuro». PARTITA – «Usciamo dispiaciuti perchèun, però questa partita farà crescere la squadra. Questa partita contro la Juve fa crescere la squadra, daldi vista individuale Venturino sta facendo bene e fa parte del futuro della società così come Masini, vogliamo costruire per il futuro».