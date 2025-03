Anteprima24.it - VIDEO/ Vivibilità, a Napoli svolta conferenza nazionale: “Qui 80% di suolo occupato da ristorazione”

Tempo di lettura: 3 minutiha 2500 anni di storia e “l’80 per cento dipubblicoda esercizi di”. Intorno allo sfregio di spazi di “eccezionale pregio” si dilunga lo storico dell’architettura Pasquale Belfiore, la sua relazione apre la primasullacittadina. E dove, se non a? “La capitale dell’in” dice amaro Gennaro Esposito, consigliere comunale di maggioranza e presidente del locale comitatoCittadina. Da avvocato ha battuto il Comune in primo grado due volte, in cause avviate contro la movida fracassona al Centro Storico. E oggi accoglie gli altri comitati civici di tutta Italia.Nell’austera sala della Biblioteca De Marsico, a Castel Capuano, ci sono attivisti di Roma, Venezia, Catania, Caserta.