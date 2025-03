Oasport.it - VIDEO MotoGP, GP USA 2025: la sintesi della Sprint Race

Marc Marquez ha vinto ladel GP degli USA, terza tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Austin. La pista in Texas è un vero e proprio feudo del pilota spagnolo, che si è infatti imposto anche in questa occasione dopo essere scattato dalla pole position. Il centauroDucati ufficiale ha subito il sorpasso da parte di Francesco Bagnaia dopo la prima curva e ha lottato con il piemontese, poi ha rischiato di cadere nel corsotornata d’apertura e dopo il brivido ha dominato.Marc Marquez ha allungato di forza al comandogara e si è involato in solitaria verso il quinto successo consecutivo: nel corso di questa stagione ha vinto soltanto lui e anche in questa occasione ha preceduto il fratello Alex Marquez (Ducati del Team Gresini). Proprio quando Marc ha rischiato di cadere, Alex è riuscito a sopravanzare Francesco Bagnaia e poi il ribattezzato Pecco non è riuscito a mettere davanti la propria ruota all’iberico, accontentandosi del terzo gradino del podio.