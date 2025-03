Secoloditalia.it - Vicenza, militanti antifascisti aggrediscono i ragazzi di Azione studentesca in macchina: la denuncia sui social

L’odio rosso colpisce ancora, stavolta a, dove ladi alcuniappartenenti adè stata presa a calci da alcune persone. In un comunicato su Instagram, i giovanidi destra hanno scritto che gli autori delle intimidazioni sarebbero “appartenenti all’estrema sinistra cittadina”. “Questa volta però c’è il video che alleghiamo: dimostriamo al mondo come si comporta la sinistra dei centrii”. Nel girato si vedono degli uomini adulti che accerchiano lain cui si trovavano idi destra mentre uno degli antagonisti inizia a tirare calci contro il veicolo.Il racconto dell’intimidaidi“La dinamica è semplice – prosegue il post di– due nostristavano passeggiando per i fatti propri nel quartiere di San Lazzaro, quando sono stati raggiunti da alcuni attivisti dei centrii”.