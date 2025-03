Ilgiorno.it - Viaggio fotografico a Corsico “Donna Faber – Lavori maschili sessismo e altri stereotipi“

Leggi su Ilgiorno.it

Ultimi giorni per visitare la mostra ““, allestita fino a domani nella Sala La Pianta di via Leopardi 7 (oggi dalle 17 alle 19 e domani dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19). Un’esposizione fotografica e un progetto di “sociologia visuale“ dell’Università di Genova, presentata dall’associazione Ventunesimodi, da anni attiva a favore dei diritti femminili e contro ogni violenza sulle donne, da Emanuela Abbatecola, sociologa, docente all’Università di Genova e coordinatrice del progetto, e da Federico Montaldo, fotografo e curatore della mostra. "Cosa significa essereinche la società si ostina a pensare e a rappresentare come. Alcune donne, straordinarie ai nostri occhi, hanno scelto di raccontarci la fatica, gli ostacoli, le tante, troppe, violenze, ma anche i sogni, l’orgoglio e la passione.