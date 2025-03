Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2025 ore 20:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellacircone in regola sulle strade autostrade dellacome anche sul Raccordo Anulare sulle consolari unica eccezione la statale Pontina dove per un incidente avvenuto in precedenza permangono le code tra Pomezia e Castelno in direzione del raccordo anulare diavolo guardo Dunque cantieri da lunedì 31 marzo per lavori di manutenzione delle laterali di via Cristoforo Colombo Sara istituita la chiusura al traffico in carreggiata esterna della rampa di uscita per lo svincolo di Ostia Casal Palocco in fascia oraria notturna 22 6 del mattino passiamo trasporto ferroviario sulla linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto la circone torna regolare a seguito di un guasto tecnico avvenuto tra Monterotondo e Settebagni i treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 30 minuti infine lo sport domani nella capitale si svolgerà la prima della competizione sportiva Vertical Race in favore delle terapie mediche che si terrà nella zona del Foro Italico dalle ore 8 alle ore 11:30 previste chiusure a transito veicolare lungo il percorso di gara deviate anche diverse linee bus tutti i dettagli sono consultabili sul nostro sito e sulla nuova app da Paola ciuffa e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprile 1025 per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.