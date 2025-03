Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2025 ore 18:40

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasulla statale Pontina per incidente avvenuto in precedenza permangono le code tra Pomezia e Castelno in direzione del raccordo anulare rimosso imbecilli incidente sulla via Casilina all'altezza di Torrenova la circone è tornata regolare su tratto Urbano della A24 code per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro per il trasporto ferroviario sulla linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto la circone rallentata per un guasto tecnico tra Monterotondo e Settebagni i treni in viaggio registrano ritardi fino a 30 minuti infine passiamo allo sport domani nella capitale si svolgerà la prima edizione della competizione sportiva Vertical Race in favore delle terapie mediche che si terrà nell'area del Foro Italico dalle ore 8 alle ore 11:30 previste chiusura al transito veicolare lungo il percorso di gara deviate anche diverse linee bus tutti i dettagli sono consultabili sul nostro sito e sulla nuova app di Astral infomobilità da Paola ciuffa è tutto Grazie per l'attenzione più un servizio della