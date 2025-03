Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2025 ore 18:10

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellapermangono le code sul Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro a seguito di un incidente avvenuto in precedenza sulla circonvalne Tiburtina in direzione Salaria ci possiamo sulla statale Pontina dove un incidente la causa delle code tra Pomezia e Castelno in direzione del raccordo anulare altro incidente sulla via Anagnina in questo caso troviamo coda all'altezza di via di Morena In entrambe le direzioni in via Casilina anche qui per un incidente avvenuto in precedenza permangono le code all'altezza di Torrenova in direzione del raccordo anulare infine Passiamo al trasporto ferroviario per consentire i lavori di realizzazione della nuova fermata di interscambio Pigneto la circone ferroviaria interrotta fino a domani traTiburtina eOstiense con limitazioni e cancelni per i treni della linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto e per i treni della linea fl3Cesano Viterbo sul fronte dellafino al 3 aprile saranno istituiti il divieto di transito tra via Casilina e via del Pigneto è senso unico di marcia tra piazzale Prenestino via del Pigneto da Paola chouffe Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della