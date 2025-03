Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2025 ore 16:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellacontinua a mantenersi regolare la circone sulle principali strade e autostrade dellaad eccezione su sta turbano della 24 dove permangono le code per traffico tra Portonaccio e la tangenziale est per difficoltà dimissioni a causa di un incidente avvenuto in precedenza sulla circonvalne Tiburtina in direzione Salaria segnaliamo un incidente sulla Casilina all'altezza di Torrenova che causa Code in direzione del raccordo anulare diamo lo adora i cantieri fino alle 17 di oggi per consentire i lavori di Manutenzione del verde sulla tangenziale est saresti tu il divieto di transito tra Corso Francia e viale di Tor di Quinto in direzione Salaria hi-fi nel trasporto ferroviario per consentire i lavori di realizzazione della nuova fermata di interscambio Pigneto la circone ferroviaria interrotta fino a domani traTiburtina eOstiense con limitazioni e reni per i treni della linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto e per i treni della linea fl3Cesano Viterbo Mentre Sara regolare il Leonardo Express da e per Fiumicino aeroporto sul fronte dellaa partire da lunedì 31 marzo sarà istituito il divieto di transito tra via Casilina e via del Pigneto è senso unico di marcia da piazzale Prenestino a via del Pigneto da Paolo acciuffa Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio dellahttps://storage.