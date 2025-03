Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2025 ore 15:25

Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaAl momento la circone risulta regolare su strade autostrade dellanon ci sono Infatti criticità da segnalare un invito alla prudenza per chi viaggia sulla A1Napoli per la presenza di pioggia tra chiusi e Anagni raccomandiamo di mantenere sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ci precede ci possiamo sul tratto Urbano della A24 code per traffico tra Portonaccio e la tangenziale est per difficoltà di missione a causa di un incidente avvenuto in circonvalne Tiburtina in direzione Salaria sul Raccordo Anulare in carreggiata interna brevi rallentamenti per traffico tra la Casilina e l'appia segnaliamo infine un incidente sulla Tiburtina che causa code tra 7 Villa albuccione in direzione guarda i cantieri sulla tangenziale est per lavori di Manutenzione del verde fino alle 17 di oggi istituito il divieto di transito tra Corso Francia e viale di Tor di Quinto in direzione Salaria tu fai Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione e chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Punto Astral Spa punto.